В Турции Путину подготовили неудобный разговор: что известно

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган / Reuters

Глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу озвучил вопрос, который поднимут во время визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Стамбул. По его словам, с хозяином Кремля планируют обсудить освобождение украинского Крыма.

Помимо этого, стороны обсудят освобождение незаконно задержанных в РФ, а также на оккупированном Донбассе и аннексированном полуострове.

"Мой коллега также подчеркнул: Турция поднимет вопросы о деоккупации Крыма и освобождении всех граждан незаконно задержанных в России и на оккупированных территориях во время визита Путина", - сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter.

Стоит отметить, что визит российского президента в Турцию состоялась в среду, 8 января.

Как ранее сообщал Главред, в Турции президент Российской Федерации Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган дали старт работе газопровода в обход Украины.