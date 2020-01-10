"Звездный час": Черновол в красном платье и с автоматом предрекла Украине новую революцию

Татьяна Черновол / скриншот

Бывшая нардеп Татьяна Черновол записала новое видеообращение в красном платье и с автоматом в руках. Экс-депутат рассказал о своем "звездном" часе в политике.

"Не обошлось без политики. Когда я попросила Авакова легализовать мой автомат, министр пошел мне навстречу. Потому что тогда был мой политически "звездный" час. Меня разрывали Тимошенко и Яценюк", - сообщила Черновол в обнародованном видео.

При этом она заявила, что лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко хотела поставить ее во главу списка на парламентских выборах. В то же время, Народный фронт бывшего премьер-министра Арсения Яценюка "тянул" ее в первую пятерку своего партийного списка.

Кроме того, Черновол предрекла Украине новую революцию, поэтому она дала несколько советов.

"На самом деле, моя цель – сделать цикл видео. Что-то вроде советы революционерам. Я ветеран трех революций и скоро нас ждет новая. Безусловно, ждет. Потому что я верю в украинский народ, который всегда выходил на Майдан за Независимость. Еще немного, и люди осознают ошибку, принятую на прошлых выборах, когда бессознательно привели к власти партию капитуляции перед Россией", - высказалась политик.

Также она призналась, что революция для нее является "средством отстранить от власти в Украине не государственников, а тех, кто готов "слить" Украину под Россию".

"А к чему тут автомат? А автомат для врагов. Решаем внутригосударственные проблемы, но всегда ловим в прицел Путина", - подчеркнула Черновол.

Как ранее сообщал Главред, бывшая народная избранница Татьяна Черновол порвала Сеть видеороликом, на котором в сексуальном красном коротком платье с автоматом в руках призывает украинцев выйти на протест на Майдан в Киеве.