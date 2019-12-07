"Дайте Тане успокоительное": в Сети советуют "обезьяну с гранатой" Черновол "посадить к Пашинскому"

Украинцы требуют посадить Черновол к Пашинскому / скриншот из видео

Бывшая народная избранница Татьяна Черновол, которая ранее заявила, что "гордится Пашинским", порвала Сеть видеороликом, на котором в сексуальном красном коротком платье с автоматом в руках призывает украинцев выйти на протест на Майдан в Киеве в воскресенье, 8 декабря в преддверии нормандского саммита.

Отметим, видео "леди ин ред" наделало немало шума в соцсетях, при этом многие украинцы после просмотра видео отметили, что ей пора в психлечебницу.

"Не пора ли врачам психолечебниц обратить внимание на данную особу. Это ценнейший материал для исследований в области психиатрии!!!", - пишет Вячеслав Скорынин.

"Теперь я точно знаю, что значит "обезьяна с гранатой", - сказал Александр Михайлович.

"Под суд дуру тупорылую!", - пишет Анатолий Никитин.

"К Пашинскому в камеру", - убежден Дидено Миша.

"Человек сознательно делает себя "жертвой режима", что б потом на этом пиарится", - добавил Артем Разумов.

"Таких провокаторів, які підривають авторитет і потрібно стріляти, а то не вспіла перднути і всі на майдан. Так ніколи порядку не наведемо", - убеждена Катя Иванова.

"Майданута", - вставила свои пять копеек Вера Полищук.

"Лида, Лида, бозе, бозе!!Видимо когда её били, отбили последнюю извилин. Когда её уже посадят? Надеюсь СБУ этот ролик очень заинтересовал!Не ходите на майдан, потому что лишь организаторам известен весь сценарий и когда начнётся очередной отстрел жертв!", - высказалась Лара Марчук.

"Шоколадний дуже хоче повернутися у владу. В хід пішла його "тяжка артилерія" у вигляді таньки без башні в червоній сукні з автоматом", - считает Ольга Котвицкая.

"Дайте Тане успокоительное! Плохо не то, что Черновол с Порошенко хотят на Майдан, плохо, что они спекулируют и манипулируют патриотическими лозунгами и идеями превращая их в фарс. Порошенко который недавно хвастался, что именно он написал минские соглашения сейчас призывает их не выполнять и кричит нет капитуляции!", - сказал Сергей Протащук.

"Тетяна Чорновол Пані Тетяна багато хто говорить що Ви не адекватно сприймаєте дійсність, але я думаю, що Ви все розумієте і передбачаєте реакцію на свої дії. Ви жінка і мама так навіщо ви бряцкаете зброєю коли в країні потрібно гасити пожежу війни і розбіжностей?", - вопрошает Роман Пикалов.

Читайте такжеДело Пашинского: Черновол на лодке отправилась на поиски Портнова - видеоНапомним, ранее Татьяна Черновол объяснила, почему защищает Пашинского.

"Я понимаю, что вы лучше начнете искать хоть какое-то объяснение, почему я защищаю (по вашему мнению) зло, чем поверите, что я это делаю из-за НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ! Но разве вы в своей жизни не замечали, что хорошими делами прославиться нельзя? А в политике - тем более ...", - обратила внимание Черновол.

Также Черновол согласилась, что Пашинский не обладает хорошими манерами.

"Да, Пашинский не тот человек, который может похвастаться хорошими манерами. Он наживает себе врагов часто на "голом" месте и среди неплохих людей из-за случайно брошенных пренебрежительных слов в их адрес. Это у него происходит вперемешку с благородными поступками, но обиды ранят навсегда. Однако, сидит он не из-за отсутствия вежливости (за это не сажают), а из-за присутствия ... добродетелей (а это, оказывается, прямой путь к катастрофе). Он очень показательно попал в ловушку патриотов", - добавила Черновол.