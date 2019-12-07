  1. Главная
  3. Украина

"Дайте Тане успокоительное": в Сети советуют "обезьяну с гранатой" Черновол "посадить к Пашинскому"

7 декабря 2019, 10:21

Видео "леди ин ред" Черновол с автоматом наделало шума в соцсетях.

Украинцы требуют посадить Черновол к Пашинскому
Украинцы требуют посадить Черновол к Пашинскому / скриншот из видео

Бывшая народная избранница Татьяна Черновол, которая  ранее заявила, что "гордится Пашинским", порвала Сеть видеороликом, на котором в сексуальном красном коротком платье с автоматом в руках призывает украинцев выйти на протест на Майдан в Киеве в воскресенье, 8 декабря в преддверии нормандского саммита. 

Отметим, видео "леди ин ред" наделало немало шума в соцсетях, при этом многие украинцы после просмотра видео отметили, что ей пора в психлечебницу.

"Не пора ли врачам психолечебниц обратить внимание на данную особу. Это ценнейший материал для исследований в области психиатрии!!!", - пишет Вячеслав Скорынин.

"Теперь я точно знаю, что значит "обезьяна с гранатой", - сказал Александр Михайлович.

"Под суд дуру тупорылую!", - пишет Анатолий Никитин.

 "К Пашинскому в камеру", - убежден Дидено Миша.

"Человек сознательно делает себя "жертвой режима", что б потом на этом пиарится", - добавил Артем Разумов.

"Таких провокаторів, які підривають авторитет і потрібно стріляти, а то не вспіла перднути і всі на майдан. Так ніколи порядку не наведемо", - убеждена Катя Иванова.

"Майданута",  - вставила свои пять копеек Вера Полищук.

"Лида, Лида, бозе, бозе!!Видимо когда её били, отбили последнюю извилин. Когда её уже посадят? Надеюсь СБУ этот ролик очень заинтересовал!Не ходите на майдан, потому что лишь организаторам известен весь сценарий и когда начнётся очередной отстрел жертв!", - высказалась Лара Марчук.

"Шоколадний дуже хоче повернутися у владу. В хід пішла його "тяжка артилерія" у вигляді таньки без башні в червоній сукні з автоматом", - считает Ольга Котвицкая.

"Дайте Тане успокоительное! Плохо не то, что Черновол с Порошенко хотят на Майдан, плохо, что они спекулируют и манипулируют патриотическими лозунгами и идеями превращая их в фарс. Порошенко который недавно хвастался, что именно он написал минские соглашения сейчас призывает их не выполнять и кричит нет капитуляции!", - сказал Сергей Протащук.

"Тетяна Чорновол Пані Тетяна багато хто говорить що Ви не адекватно сприймаєте дійсність, але я думаю, що Ви все розумієте і передбачаєте реакцію на свої дії. Ви жінка і мама так навіщо ви бряцкаете зброєю коли в країні потрібно гасити пожежу війни і розбіжностей?", - вопрошает Роман Пикалов.

Читайте такжеДело Пашинского: Черновол на лодке отправилась на поиски Портнова - видеоНапомним, ранее Татьяна Черновол объяснила, почему защищает Пашинского.

"Я понимаю, что вы лучше начнете искать хоть какое-то объяснение, почему я защищаю (по вашему мнению) зло, чем поверите, что я это делаю из-за НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ! Но разве вы в своей жизни не замечали, что хорошими делами прославиться нельзя? А в политике - тем более ...", - обратила внимание Черновол.

Также Черновол согласилась, что Пашинский не обладает хорошими манерами.

"Да, Пашинский не тот человек, который может похвастаться хорошими манерами. Он наживает себе врагов часто на "голом" месте и среди неплохих людей из-за случайно брошенных пренебрежительных слов в их адрес. Это у него происходит вперемешку с благородными поступками, но обиды ранят навсегда. Однако, сидит он не из-за отсутствия вежливости (за это не сажают), а из-за присутствия ... добродетелей (а это, оказывается, прямой путь к катастрофе). Он очень показательно попал в ловушку патриотов", - добавила Черновол.

Майдан скандал соцсети автомат Сергей Пашинский Татьяна Черновол новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Дайте Тане успокоительное": в Сети советуют "обезьяну с гранатой" Черновол "посадить к Пашинскому"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:23
Комаровский объяснил, когда нельзя гулять
10:21
"Дайте Тане успокоительное": в Сети советуют "обезьяну с гранатой" Черновол "посадить к Пашинскому" Видео
10:02
"Русский мир" в украинских школах мнение
09:49
Журналист рассказал о раковой опухоли России
09:40
"Крым начинают признавать российским": в России высмеяли "марш за Крым" Чубарова
09:30
Маникюр зима 2020: самый красивый синий маникюр на Новый год 2020 - 39 фото Фото
09:23
"Набег вандалов, вырубка вековых деревьев": в Сети пожаловались на беспредел в Крыму Фото
08:52
Переманить жителей "ДНР" и "ЛНР": в России пошли на радикальный шаг с паспортами
08:49
Байден назвал одно большое желание Путина
08:41
Игра на повышение ставок: что означают новые инициативы власти по Донбассу мнение
08:30
Не говорить ОРДЛО и услышать переселенцев: Зеленский сделал резонансное заявление Видео
08:29
Гороскоп на 7 декабря всех знаков Зодиака: вспышка гнева и отличное свидание
08:11
Ужасный пожар в Одессе: найдена еще одна жертва Фото
07:59
"Спасибо, что не выбросили 90-летнего патриарха на улицу": Филарет обвинил Епифания во лжи
07:36
"Безъязыкий бунтует народ": Кравчук роскошно умыл Парубия и "всю патрашенковскую шелупонь" - видео Видео
07:05
"Что же ты творишь!": Жена Морозюка разделась перед зеркалом Фото
06:57
Зе и Пу пролетают над Парижем мнение
06:32
Селедка под шубой: кому опасно есть популярный салат
06:05
С Днем Екатерины: всё о празднике – от картинок до интересных фактов Фото
05:28
Дипломат рассказал, как Украину обманули с Будапештским меморандумом
05:02
Окрашивание волос грозит серьезной болезнью: врачи бьют тревогу
04:11
"Уже обманули": украинцев подвели к пропасти с законом о продаже земли – эксперт
03:19
В темноте и прохладе: как уютно и удобно заниматься сексом в кинотеатре
02:42
"Оп, сиська, титька огонь": Дорофеева разделась на пикантном фото
01:58
"Даже орально": в Кривом Роге изнасиловали девочку Фото
00:50
Ученые пояснили, как голодание предотвращает инсульт
00:34
7 декабря – какой сегодня праздник: День Екатерины, приметы, запреты
00:23
Сеть покоряет видеоролик с говорящим котом Видео
00:01
Активист назвал организатора концерта Вороваек в Украине Видео
06 декабря, пятница
23:42
Президент планирует местные выборы на Донбассе вместе со всей Украиной
23:20
Джокер в эфире телеканал "слил" переписку с нардепом Михайлюк Видео
22:56
"Испытываю глубокий стыд": Меркель впервые посетила Освенцим Видео
22:45
Капитан Марвел, Звездечка и Дейенерис: Топ-10 лучших актеров 2019 по версии IMDB Фото
22:27
"Готовность к прекращению войны": Зеленский пояснил ожидания от встречи с Путиным
21:50
"Хочу вернуться с результатом": Зеленский рассказал о встрече в Париже
21:48
"Склоняю голову перед теми, кто не вернулся с войны!" - Зозуля трогательно поздравил с Днем Вооруженных Сил
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 15 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 06-12-2019 Видео
21:28
"Скабеевой, Киселеву и другим свистунам": Воровайки пояснили скандальную песню Хохлы Видео
21:20
"Нет страха в сердце": Джошуа опубликовал мотивационный пост перед реваншем с Руисом
21:17
Режим работы банков в Украине в новогодние каникулы: детали
21:05
Разумков рассказал, что имел в виду Зеленский под "депутатов нужно менять"
20:56
Потекут рекой: Рада вдвое увеличила ограничение на денежны переводы
20:55
Шахтер уверенно огбыграл Олимпик и продолжает лидировать в УПЛ
20:47
На пожаре в Одессе выжила трехцветная кошка Соня Видео
20:44
Как приготовить вкуснейший торт Спартак: пошаговый простой рецепт Фото
20:20
Расистский скандал на матче Шахтер - Динамо: арбитр избегает общения с полицией
20:18
Лавров заявил, почему прогрессирует выполнение решений в "нормандском формате"
19:56
Политолог пояснил, почему украинцы не хотят устраивать Майдан по призыву Порошенко
19:50
Интер - Рома: где смотреть матч Серии А
19:26
Гончарук пояснил, как цену в платежках снизить на треть
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять