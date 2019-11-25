"Гордится Пашинским": Черновол с наградным автоматом напугала депутата

Детупата Качуру заинтересовал автомат Черновол / facebook.com/tchornovol

Народный депутат от Слуги народа Александр Качура, который ранее "накапал" на скандальную соратницу Порошенко Софию Федину в ГПУ и ГБР, направил министру внутренних дел обращение с просьбой сообщить, награждали ли бывшую народную избранницу Татьяну Чорновол автоматом.

Более того, кроме факта награждения, Качура поинтересовался, что стало для этого основанием, открывалось ли дело по Чорновол как по лицу, обладающему оружием, предоставляла ли она медицинскую справку и есть ли у нее разрешение на перевозку боеприпасов.

Отметим, Качура направил Авакову запрос на основании заявления Чорновол о наличии наградного автомата в эфире телеканала "НАШ" 8 октября.

"Был бы Пашинский на свободе, он был бы с нами. А так я продолжу его дело ... У меня, кстати, есть наградной автомат", - сказала тогда в прямом эфире соратница Пашинского, объясняя, что вместе с добровольцами пойдет на позиции, которые оставляет украинская армия на Донбассе, передает Главком.

Отметим, то славное видео еще тогда активно комментировали украинцы.

"Танька же психически больной человек, это же очевидно. Я не против шизофреников, но зачем их допускать к власти и тем более интервьюировать", - высказалась некая Наталья.

"Вот глядя на эту упоротую дебилку, как Донбасс захочет в Украину?!", - высказалась Наталья Яковлева.

"Да задолбали уже со своим Путиным. Их (партию Порошенко) послушать так все украинцы, которые идут против Порошенко и его партии, а также такие как Портнов сажают людей из партии Порошенко, то они прям подстилки Кремля и путиноиды", - отметил Дима Женин.

"Свободу ПАШИНСКОМУ! И Анжеле Девис! А то Танюха сейчас с автоматом попрет прямо в Спортлото", - сказал некий Натаниель Бампа.

"Хорошо, что у неё нет наградного танка", - обратил внимание Василий Петровский.

"Таня пишаеться Пашинським. Вона не винувата. Били ж по голові", - подчеркнул Василий Ющенко.

"Эта ещё блюдолизище. Прилепилась к хамью, чтоб её тащили за собой, наживаться", - убеждена Алла Чепак.

Читайте такжеДело Пашинского: Черновол на лодке отправилась на поиски Портнова - видеоНапомним, ранее Татьяна Черновол объяснила, почему защищает Пашинского.

"Я понимаю, что вы лучше начнете искать хоть какое-то объяснение, почему я защищаю (по вашему мнению) зло, чем поверите, что я это делаю из-за НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ! Но разве вы в своей жизни не замечали, что хорошими делами прославиться нельзя? А в политике - тем более ...", - обратила внимание Черновол.

Также Черновол согласилась, что Пашинский не обладает хорошими манерами.

"Да, Пашинский не тот человек, который может похвастаться хорошими манерами. Он наживает себе врагов часто на "голом" месте и среди неплохих людей из-за случайно брошенных пренебрежительных слов в их адрес. Это у него происходит вперемешку с благородными поступками, но обиды ранят навсегда. Однако, сидит он не из-за отсутствия вежливости (за это не сажают), а из-за присутствия ... добродетелей (а это, оказывается, прямой путь к катастрофе). Он очень показательно попал в ловушку патриотов", - добавила Черновол.