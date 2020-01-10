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Гордон рассказал, как "разводила" Порошенко обманывал Путина

10 января 2020, 19:51

Президент России придерживается "пацанского кодекса", полагает Гордон.

Дмитрий Гордон сказал, что Петр Порошенко обманывал Владимира Путина - Новости Украина
Петр Порошенко обманывал Владимира Путина, сказал Дмитрий Гордон

Журналист Дмитрий Гордон утверждает, что бывший президент Петр Порошенко по своей сути - "разводила".

Экс-президент столько раз обманывал российского лидера Владимира Путина, что это просто не уложилось в "пацанский кодекс" главы РФ, рассказал Гордон в эфире Эхо Москвы.

По мнению собеседника, Порошенко - человек, который говорит одно, думает другое, обещает третье, выполняет четвертое или не выполняет, а Путин - человек, который предельно придерживается "пацанского кодекса".

"…в чем это выражается? Договорились - делаем. Пообещал - выполнил. Порошенко столько раз его обманывал, что в пацанский кодекс Путина поведение Петра Алексеевича просто не уложилось", - полагает Гордон.

Ранее политолог, социолог и директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко говорил, что Петр Порошенко показывал любовь к украинцам "сквозь зубы" и вовсю использовал их.

Петр Порошенко Владимир Путин Дмитрий Гордон
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