Гордон рассказал, как "разводила" Порошенко обманывал Путина

Петр Порошенко обманывал Владимира Путина, сказал Дмитрий Гордон

Журналист Дмитрий Гордон утверждает, что бывший президент Петр Порошенко по своей сути - "разводила".

Экс-президент столько раз обманывал российского лидера Владимира Путина, что это просто не уложилось в "пацанский кодекс" главы РФ, рассказал Гордон в эфире Эхо Москвы.

По мнению собеседника, Порошенко - человек, который говорит одно, думает другое, обещает третье, выполняет четвертое или не выполняет, а Путин - человек, который предельно придерживается "пацанского кодекса".

"…в чем это выражается? Договорились - делаем. Пообещал - выполнил. Порошенко столько раз его обманывал, что в пацанский кодекс Путина поведение Петра Алексеевича просто не уложилось", - полагает Гордон.

Ранее политолог, социолог и директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко говорил, что Петр Порошенко показывал любовь к украинцам "сквозь зубы" и вовсю использовал их.