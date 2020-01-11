"Диалог был": в МАУ рассказали о разговоре пилотов сбитого Боинга с авиадиспетчером

В МАУ расказали о разговоре пилотов с авиадиспетчером / Reuters

Пилоты украинского Боинга 737-800, который сбили ракетой в Иране 8 января, непосредственно перед катастрофой выходили на связь с авиадиспетчером, заявил вице-президент авиакомпании МАУ Игорь Сосновский в ходе брифинга 11 января.

"Диалог был до последней секунды. Было согласование маршрута, согласование поворота", - отметил Сосновский.

По словам Сосновского, до ракетной атаки экипаж воздушного судна четко выполнял все указания диспетчерской башни.

"... После взлета вышли на связь, а не так, как говорили иранцы. Спокойно доложили о взлете и получили разрешение. Действовали строго по информации диспетчера. Сейчас сложно что-то скрыть. Никому не нужны данные флайтрекордера. На земле остались переговоры экипажа, которые докажут правильность его действий. Никаких отклонений маршрутов, о которых кто-то хочет намекнуть, не было", - особо отметил Сосновский.

Более того, Сосновский уточнил, что никаких отклонений маршрута не было, а также заверил, что пилоты гражданской авиации не могли знать о ракетных стрельбах иранцев.

"Летчики не могли знать о том, что стреляли. Это не дело гражданской авиации. Если они откуда-то куда-то стреляют, то обязаны были закрыть аэропорт", - подчеркнул он.

"Тот поворот, который осуществлял пилот, все маневры были определены башней. Такова траектория движения почти всех бортов, вылетающих из этого аэропорта. Пилот полностью выполнял команду диспетчера", - уточнил Сосновский.

Резюмируя, Сосновский добавил, что вины украинской власти в этой ситуации нет, ведь "государственные органы Украины действовали по правилам".

"Решение "закрыть небо" должны были принимать именно власти Ирана", - подытожил вице-президент авиакомпании МАУ, передает телеграм-канал Клименко-тайм.

Напомним, ранее сообщалось, ответственность за крушение самолета Боинг 737-800 украинской авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране взял на себя Корпус стражей исламской революции, заявил на пресс-конференции командующий военно-космическими силами Амир Али Хаджизаде.

По его словам, КСИР подчинится любому решению, которое примут власти.

"Мы несем полную ответственность за это (крушение украинского Боинга - Ред.)...", - заявил командующий.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от Ирана, в частности, заверений в готовности к полному и открытому расследованию крушения борта Боинг 737 МАУ и привлечения виновных к ответственности.

По его словам, также украинская сторона ожидает от иранской возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.