Массовая драка возле могилы раввина в Умани: четверо евреев госпитализированы

Драка произошла возле могилы раввина Нахмана / Фото theyeshivaworld.com

Около полуночи в пятницу, 10 января, в Умани вооруженные ножами и палками неизвестные напали и избили евреев. Инцидент произошел возле могилы раввина Нахмана.

По словам очевидцев, драка началась из-за незначительного спора между евреем и одним из местных украинцев. Yeshiva World News сообщает, что последний позвал около 30 своих друзей на подмогу. Издание пишет, что полицейские, которые приехали на место событий, ничего не сделали, а просто "стояли и смотрели, что происходит, пока людей избивали".

Сообщается, что четверо евреев получили травмы, их госпитализировали в ближайшую больницу.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил в Facebook, что уманские евреи организовывают специальную группу самообороны для защиты от хулиганов.

В комментариях пользователи соцсети сообщили, что конфликт начался после того, как был избит украинец - охранник могилы раввина. После этого некоторые из местных жителей собрались, чтобы найти виновных в избиении.

Также сообщается, что на месте драки был найден шокер.

Шокер / Фото Facebook

Другие пользователи возмутились, что Украина докатилась до погромов.

Напомним, ранее в ныне оккупированном Крыму неизвестные вандалы разрыли братскую могилу евреев и крымчаков, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны в Симферопольском районе.

Кроме того, неизвестные вандалы устроили погром на еврейском кладбище в селе Наместово в Словакии, которое расположено неподалеку от словацко-польской границы. Вандалам хватило всего лишь одной ночи, чтобы разбить могилы или перевернуть 59 памятников.