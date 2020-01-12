Полиция раскрыла детали драки возле могилы раввина в Умани

драка в Умани / Фото theyeshivaworld.com

Нацполиция проверяет информацию о возможном нападении на хасидов в Умани.

По информации пресс-службы ведомства, на данный момент группа из работников различных служб по приказу глав Нацполиции Игоря Клименко, отправилась в Умань для выяснения обстоятельство конфликтной ситуации.

"Среди задач, которые поставил глава Нацполиции представителям группы - установление причин и обстоятельств конфликта между местными жителями и хасидами и предоставления правовой оценки действиям местных правоохранителей", - сообщили в полиции.

При этом правоохранители заявили, что информация о четырех пострадавших хасидах в результате конфликта не соответствует действительности.

"Представителям Нацполиции такие данные в больнице не подтвердили. Также с заявлениями о совершении правонарушений в связи с конфликтом между местными жителями и хасидами никто не обращался", - отметили правоохранители.

Ранее Главред писал, что около полуночи в пятницу, 10 января, в Умани вооруженные ножами и палками неизвестные напали и избили евреев. Инцидент произошел возле могилы раввина Нахмана.