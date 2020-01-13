"Сомнений нет": муж Окуевой прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве

Осмаев положительно оценил действия полиции в расследовании убийства его жены / Сегодня

Адам Осмаев, муж погибшей в результате покушения у него на глазах Амины Окуевой, положительно оценил результаты расследования полицией, но сомневается в честности украинской судебной системы.

В комментарии Громадському ТБ он заявил, никогда не знал подозреваемого, а также других членов преступной группы.

"По следствию нет (сомнений, - ред.), но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах", - отметил Осмаев.

Муж Окуевой напомнил, что при последнем обмене пленными пророссийским боевикам был передан россиянин Александр Дакар (Кринари), обвиняемый в первом покушении на Окуеву и Осмаева в 2017 году.

Читайте такжеУбийство Окуевой: СМИ узнали имя задержанного преступникаОсмаев уверен, что информацию о ДНК на оружии опровергли для того, чтобы не повредить следствию.

"Сначала сказали о ДНК, но это было неправильно с оперативной точки зрения, так потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников", - сказал он.

Супруг погибшей убежден, что скоро следствие озвучит имена громкого убийства.

"Это представители власти в РФ", - уверен Осмаев.

Как ранее сообщили в полиции, подозреваемый в убийстве участницы антитеррористической операции Амины Окуевой - член преступной организации.

Напомним, Амина Окуева убита 30 октября 2017 года под Киевом - в Глевахе Киевской области обстреляли авто, в котором она ехала вместе с мужем и АТОшником Адамом Осмаевым. Мужчина получил ранения, но выжил.

Позже стало известно, что 12 января 2020-го правоохранители задержали организатора убийства Окуевой. СМИ узнали, что один из киллеров - фигурант дел о двух других убийствах Игорь Редькин.