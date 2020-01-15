"Поразительная жестокость": на Ровенщине убили женщину и отрезали конечности

На Ровенщине жестоко убита 87-летняя женщина / Скриншот с rv.npu.gov.ua

В понедельник, 13 января, в селе Городец Ровенской области во дворе одного из домов нашли убитой 87-летнюю хозяйку, от тела были отрезаны руки и ноги, рядом лежали топор и нож, а в жилье находился 86-летний муж жертвы.

Преступление поражало жестокостью даже опытных правоохранителей, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Ровенщине.

В ведомстве добавили, что муж убитой не смог объяснить, что произошло, и только сказал, что занимался хозяйством.

"Полицейские установили, что он нанес топором множественные удары по телу жены и в дальнейшем отсек верхние и нижние конечности", - отметили в Нацполиции.

Также копы выяснили, что женщина потеряла зрение и была ограничена в передвижении. За ней ухаживал муж, который тоже плохо видит. Соседи положительно охарактеризовали супругов.

Возможный злоумышленник задержан. Состояние здоровья мужчины ухудшилось, поэтому его поместили в спецпалату и приставили охрану.

Жестокое убийство на Ровенщине: видео с места происшествия

Ранее сообщалось, что в Светлодарском районе Кировоградской области расстреляли мужчину и женщину. Погибшему 36 лет, а погибшей - 40. СМИ писали, что людей убили во дворе возле частного дома.