На Кировоградщине расстреляны мужчина и женщина

На Кировоградщине убили мужчину и женщину / Скриншот с stattia5.com

В Светлодарском районе Кировоградской области неизвестный злоумышленник расстрелял мужчину и женщину.

Правоохранители узнали об убийстве в среду вечером, 8 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Кировоградщине.

В полиции добавили, что погибшему 36 лет, а погибшей - 40.

Мужчина и женщина убиты в Светлодарске по адресу ул. Вишневая 42а, во дворе у частного дома, в котором они жили, сообщает Громадський рух.

По его данным, сначала огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина, а потом - женщина, которая вышла во двор после услышанного громкого выстрела. Убитый мужчина якобы ранее был судим.

На Кировоградщине убили мужчину и женщину / Скриншот с stattia5.com

Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева убили двух девушек, их тела нашли в шкафу на съемной квартире. Позже стало известно, что правоохранители задержали подозреваемых в убийстве - парня и девушку.