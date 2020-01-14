"Выиграть войну": в Слуге народа раскрыли секрет борьбы с РФ

Война на Донбассе / sud.ua

Украина может выиграть войну с Российской Федерацией. По словам председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и народного депутата от Слуги народа Галины Третьяковой, для этого необходим экономический прорыв.

"Мы можем выиграть войну, если мы сделаем экономический прорыв. Мы можем показать России как нации, что мы можем жить благополучно и лучше, чем живут они", - цитирует Третьякову УНН.

При этом она напомнила, что украинцы долго и тяжело боролись за свою свободу.

"Мы завоевали свою свободу, в том числе во время майданов, завоевали, чтобы потом, после этой свободы, стать экономически более состоятельными, чем агрессор, что воюет с нами", - подытожила политик.

Как ранее сообщал Главред, журналисты выявили подтверждение причастности российской армии к обстрелам на Востоке Украины.