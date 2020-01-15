Американский офицер оценил, справится ли Киев с Донбассом после деоккупации

Разрушенный дома на Донбассе / УНИАН

Возвращение оккупированных боевиками и россиян районов Донбасса под контроль станет для официального Киева огромной проблемой - даже если Кремль уберет оттуда свой воинский контингент.

Такое мнение высказал бывший американский флотский офицер, капитан первого ранга в отставке Гарри Табах.

"Л/ДНР", как и Абхазия, если реально на это смотреть […]. Ну хорошо, россияне ушли оттуда. Путин умер, пришел другой, "новый Горбачев", и говорит – делайте, что хотите. Куда абхазы пойдут – обратно в Грузию? Не уверен, что их грузины примут с открытыми объятьями. Не уверен, что грузины их посчитают равноправными гражданами своей страны, особенно тех, у кого руки в крови, или когда-то в ополчении служили, или хлеб пекли для своих ополченцев. Как для бандеровцев – кто-то пек хлеб, значит, он уже предателем был, уже расстрельная статья", – заявил он.

По мнению Табаха, президент РФ Владимир Путин крайне хорошо наловчился "зажигать" очаги нестабильности. Тому примером конфликты в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии и на Донбассе.

"А дальше – без меня не разберетесь, садитесь со мной за стол – товарищ Рузвельт, товарищ Черчилль и я. Сижу за этим столом и с вами на равных обсуждаю проблему, которую я же и создал", – подытожил бывший американский офицер.

Напомним, ранее Гарри Табах в деталях рассказал о том, как президент США Дональд Трамп относится к президенту Владимиру Зеленскому.