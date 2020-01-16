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Украинцам разрешат пользоваться связью и Интернетом во время авиаперелетов

16 января 2020, 00:32

Пассажиры смогут использовать гаджеты во время нахождения в воздухе.

связь, 4G-связь
Украинцы смогут пользоваться Интернетом во время авиаперелетов / фото: http://5.ua

Украинцы смогут пользоваться всеми средствами связи и Интернета во время авиаперелетов и, в частности, в период нахождения самолета в воздухе.

Как информирует пресс-служба Министерства цифровой трансформации, авиаперевозчики могут использовать спутниковую связь для предоставления своим пассажирам доступа к всемирной сети во время всех этапов следования – от взлета до приземления самолета.

"Европейские исследования продемонстрировали, что подключение к Интернету на бортах самолетов с помощью космических терминалов Ка-диапазона не имеет негативного влияния на авиационную безопасность во время работы на земле", – сказано в сообщении.

По данным министерства, операторы сотовой связи смогут использовать самое современное оборудование на базе новых стандартов широкополосного радиодоступа для улучшения качества телекоммуникационных услуг.

Также отмечается, что частоты, которые предназначены для 5G, будут распределяться между операторами сотовой связи исключительно посредством открытых тендеров.

Напомним, китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange купила пакет акций акционерного общества Фондовая биржа ПФТС в размере 49,9% уставного капитала.

Как ранее сообщалось, Антимонопольный комитет Украины разрешил азербайджанскому оператору связи Bakcell купить компанию Vodafone Украина.

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