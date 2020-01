Китай купил 50% украинской фондовой биржи

Китайцы купили половину украинской фондовой биржи / Reuters

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange купила пакет акций акционерного общества Фондовая биржа ПФТС в размере 49,9% уставного капитала.

Как сообщает сообщает Finclub, в декабре минувшего года компания заявила о намерении приобрести 49,9% акций украинской биржи. Теперь же бизнесмены отчитались, что сделка состоялась.

Речь идет о покупке 15 973 акций украинской биржи/

После данного приобретения компании Primeview LTD (8,5%, Белиз), Dakal LTD (9,37%, Белиз), Crookston Limited (9,06%, Белиз) и Boline LTD (9,21%, Маршалловы острова), бенефициары которых неизвестны, вышли из состава владельцев биржи ПФТС.

Выручка ПФТС за январь-сентябрь 2019 года сократилась в 2,5 раза — до 3,62 млн грн, а чистый убыток вырос в 5,1 раза — до 1,42 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Активы биржи за девять месяцев 2019 года уменьшились на 21,3% - до 44,71 млн грн, а собственный капитал — на 21,5%, до 43,39 млн грн.

