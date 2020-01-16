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Дело Шеремета: адвокаты подозреваемой разнесли экспертизу полиции

16 января 2020, 16:38

По мнению адвокатов Яны Дугарь, полицейская экспертиза страдает от множества недостатков.

Дугарь
Яна Дугарь / УНИАН

Адвокаты военной медсестры Яны Дугарь, которая проходит как подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016-го, заявляют, что специалисты признали экспертизу, проведенную МВД, необоснованной, неполной, необъективной и не соответствующей закону о судебной экспертизе и УПК.

Соответствующее сообщение было опубликовано ими на странице компании "OK LEGAL Ореховский и Коломиец" в социальной сети Facebook.

Юристы, защищающие Дугарь, опубликовали часть документа, в котором проанализирована экспертиза походки и портретная экспертиза с видеозаписи камеры наблюдения.

"Это рецензия от специалистов-ученых по криминалистическим экспертизам с более чем 30-летним опытом, которые дорожат репутацией и независимы от МВД", - написали они.

Напомним, ранее, в минувшую среду, 8 января, Киевский апелляционный суд оставил Яну Дугарь под круглосуточным домашним арестом.

До этого она рассказывала, как стала подозреваемой по делу Шеремета. Кроме того, ранее сообщалось ,что умер пострадавший в деле против подозреваемой в убийстве Шеремета четы Грищенко.

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