В Одессе пьяный водитель жестко отметелил полицейского

Коп получил черепно-мозговую травму / Фото facebook.com/odesapolice

В Одессе пьяный водитель автомобиля побил полицейского во время принудительного медицинского осмотра. Коп получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Инцидент произошел в четверг, 16 января. Как сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области, утихомирить буйного водителя смогла лишь следственно-оперативная группа Хаджибеевского отделения полиции Одессы, которую срочно вызвали на место происшествия.

В отношении водителя составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Мужчине грозит штраф в размере шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Кроме того, по факту избиения полицейского открыто производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 3 августа в Ровно невменяемый мужчина побил полицейскую, когда та приехала на вызов о домашнем насилии. 26-летняя сотрудница патрульной полиции получила сотрясение головного мозга. Злоумышленник был задержан, ему светит до пяти лет лишения свободы по факту угрозы в отношении работника правоохранительного органа (ч.2 статьи 345 УК).