В Запорожье подросток страшным способом покончил с собой - СМИ

В Запорожье подросток свел счеты с жизнью, узнали журналисты / eveningkiev.com

В четверг днем, 16 января, в Запорожье подросток, по предварительным сведениям, страшным способом свел счеты с жизнью - спрыгнул с Арочного моста.

В результате падения с моста погиб парень, 2003 года рождения, он учился в Запорожском гидроэнергетическом колледже, сообщает Первый Запорожский, ссылаясь на источники.

По его данным, подросток спрыгнул с моста около 14:30.

"…парня, перелазившего через ограждение, заметил водитель проезжающего мимо авто. Он остановился и постарался отговорить парня прыгать. Но подросток, все же, прыгнул с моста", - говорится в материале.

В Запорожье подросток свел счеты с жизнью, узнали журналисты / 1news.zp.ua

Напомним, 8 января в Луцке из окна многоэтажного дома выпали две 15-летние девушки, одна из девушек погибла, а еще одна - попал в реанимацию. Позже выяснилось, что трагедия произошла из-за шутки.