"Выпила яд": в Тернополе умерла студентка-иностранка

В Тернополе умерла студентка из Ганы Бадмус Ололаде Рафиат / Скриншот с te.20minut.ua

В Тернополе на ул. Троллейбусная местный житель нашел молодую темнокожую девушку, которая была без сознания, ее госпитализировали в состоянии клинической смерти, а позже она умерла.

Умершей оказалась студентка местного университета, до гибели она приходила взволнованной к подругам из-за проблем в вузе и не знала, как о них сообщить родителям, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Тернопольщине.

По данным ведомства, девушка без сознания была обнаружена возле дома одногруппниц, а в ее квартире найдена прощальная записка. В полиции добавили, что одна из версий смерти студентки - она выпила яд.

Умерла студентка-шестикурсница Тернопольского государственного медицинского университета им. Горбачевского Бадмус Ололаде Рафиат из Ганы, она в третий раз не сдала экзамен и, вероятно, поэтому покончила с собой, выпив крысиный яд, сообщает te.20minut.ua, ссылаясь на собственные источники.

"…Бадмус Ололаде Рафиат… Родилась 6 апреля 1995 года. Дата смерти - 16 января 2020. Как стало нам известно от собственных источников, студентка-шестикурсница в третий раз на сдала экзамен по одному из предметов. Поэтому ее могли бы отчислить из вуза", - говорится в материале.

В Тернополе умерла студентка из Ганы Бадмус Ололаде Рафиат / te.20minut.ua

Напомним, в конце января 2018 года в Киеве студентка первого курса Национального медуниверситета им. Богомольца Мукаддас Насырлаева, 1999 года рождения, прыгнула с моста Патона.