В Киеве студентка медуниверситета из Туркменистана спрыгнула с моста после встречи с замдекана

В Киеве покончила жизнь самоубийством студентка первого курса Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаева.

Гражданка Туркменистана не получила в Украине вовремя временный вид на жительство. Об этом сообщил в Facebook адвокат семьи погибшей девушки Ровшанбек Розметов.

По словам правозащитника, Мукаддас была отличницей, училась в англоязычной группе и выполняла обязанности старосты группы. Девушка с детства мечтала учиться на стоматолога, поэтому новость о том, что она не сможет далее продолжать учебу, могла стать для нее роковой.

Розметов утверждает, что студентка по рекомендации посольства Туркменистана, обратилась к заместителю декана с просьбой предоставить заявление о содействии в решении вопроса с видом на жительство.

"Как выяснилось, деканат по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца вовремя не подал документы Мукаддас в миграционную службу для получения временного вида на жительство. За неделю до исчезновения Мукаддас посольство Туркменистана попросило ее принести завизированное деканом факультета заявление о содействии в решении вопроса с видом на жительство в Украине. Заместитель декана по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца Тимохина Татьяна Александровна, даже не прочитав, порвала заявление Мукаддас и отдала ей в руки, сообщив ей, что она ничего подписывать не будет", - сообщил адвокат.

Розметов отметил, что из-за отсутствия документов девушку могли отчислить из университета. Или же ей необходимо было брать академотпуск, уезжать из Украины, и продолжать учебу в следующем учебном году. В посольстве Туркменистана предложили компромисс – отплатить штраф и принести письмо из университета. Однако в вузе девушке отказали.

"В тот роковой вечер Мукаддас для решения вопроса с видом на жительство снова была на приеме у замдекана Тимохиной Т.А. После встречи с ней Мукаддас почему-то не поехала домой, телефон отключился. Она села в метро на станции Политехнический институт, вышла на станции Днепр, прошлась вдоль набережной до моста Патона, и прыгнула с моста", - написал адвокат.

Юридический представитель семьи погибшей девушки заявил, что намерен расследовать действия руководства университета с помощью правоохранительных органов.

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