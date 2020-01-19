"Можем попрощаться": в Слуге народа поставили условие антикоррупционным органам

Галина Янченко / Скриншот

Команда президента Владимира Зеленского договорилась с правоохранителями и антикоррупционными органами о невмешательстве в профессиональную деятельность, при этом были выполнены все их законодательные "хотелки", заявила народный депутат от Слуги народа Галина Янченко.

Вместе с тем перед ними была поставлена задача показать результат работы, подчеркнула она в интервью на канале 112 Украина.

"Дальше - вы показываете эффективность. Если вы ее не показываете, как и любой работодатель, парламент или президент имеет право попрощаться с таким работником", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, это стало одной из причин, почему произошло обновление руководства антикоррупционных органов.

"Постоянно что-то мешало (антикоррупционным органам, - ред.). Мы все законодательство выполнили, мяч на их поле. Теперь они либо показывают результат, либо мы ставим вопрос", - добавила Янченко.

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Напомним, ранее в Сеть слили переписку "слуг народа" об отставке Алексея Гончарука.