В Одессе пяный коп сбил двух пешеходов, полиция его "отмазывает"

В Одессе пьяный полицейский сбил двух человек / УНИАН

В Одесской области вечером 19 января произошло ДТП в межквартальном проезде возле супермаркета, расположенном на улице Люстдорфская дорога.

По информации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, пьяный водитель автомобиля "Opel" - 27-летний работник полиции - сбил шлагбаум и сбил двух пешеходов. Мужчину, 1970 г. р., и женщину, 1972 г. р., госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В полиции утверждают, что находившийся за рулем правоохранитель был не при исполнении служебных обязанностей.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, о происшествии с участием полицейского сообщено работникам Государственного бюро расследований.

Со слов очевидцев, ДТП произошло в районе бизнес-центра "Вузовский", и после совершения ДТП водитель иномарки, которая была на еврономерах, якобы с места происшествия уехал, но потом вернулся. Удар был такой сил, что лобовое стекло автомобиля сильно разбито.

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