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Скандал с назначением адвоката Януковича в ГБР: в Слуге народа резко высказались

21 января 2020, 08:56

Давид Арахамия прокомментировал назначение заместителя директора Государственного бюро расследований.

Александр Бабиков
Александр Бабиков / averlex.com.ua

Глава фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал назначение заместителем директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, адвоката беглого президента Виктора Януковича.

В эфире Свободы слова на ICTV он подчеркнул, что впервые слышит о таком назначении и выступил категорически против этого решения.

"Я категорически против... Я буду категорически не поддерживать такое решение", - отметил лидер фракции Слуга народа.

Напомним, ранее, 27 декабря 2019-го Роман Труба был уволен с должности главы ГБР указом президента Владимира Зеленского. Временно исполняющим обязанности была назначена нардеп из фракции Слуга народа Ирина Венедиктова.

Виктор Янукович ГБР Слуга народа Давид Арахамия Александр Бабиков
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