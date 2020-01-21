"Редчайший идиот": в Сети ответили планирующему распродажу тюрем Малюське

В Украине планируют распродажу тюрем / hromadskeradio.org

Министр юстиции Денис Малюська заявил о том, что в Украине планируется распродажа тюрем.

В эфире Сніданку з 1+1 глава Минюста он подчеркнул, что средства, вырученные от продажи зданий исправительных учреждений, планируется направлять не в общий бюджет, а на счета его министерства.

"Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы часть хоть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры", - предложил Малюська.

Читайте такжеЧто значит идея постройки "частных тюрем" и чем это грозит Украине

Отметим, что в Сети скептически отнеслись к предложению Малюськи о продаже тюрем:

"Ну да, у нас сейчас все преступники на руководящих должностях. нахрена тюрьмы", "Разорвем страну! Бюджет уже не нужен, коррупцию победили - она теперь легальная", "Что они курят в Минюсте?", "Мозгов нет и не купить,до чего дошли,продайте своих мам и пап вместе с домами", "Если как у нас работают полиция и прокуратура и суды можно все закрывать!И закрыть полицию ,прокуратуры и суды ведь сколько денег пойдет в бюджет", "Наверное хотят продать тюрмы, а вырученные деньги себе на зарплату", - написали пользователи в Сети.

Напомним, ранее Малюська предложил создать в Украине СИЗО-"гостиницы".