Придется доплачивать: министр предлагает создать в Украине СИЗО-"гостиницы"

СИЗО в Украине - в ужасном состоянии / podrobnosti.ua

Следственные изоляторы в Украине находятся в ужасном состоянии, некоторые - непригодны для содержания в них людей. В связи с этим министр юстиции Денис Малюська озвучил предложение, как сделать пребывание в СИЗО "комфортным" для пребывания задержанных.

"Идея заключается в том, что в случае СИЗО государство имеет единственный интерес – чтобы человек был доступным для следствия. Простыми словами – чтобы он не убежал. У государства нет цели перевоспитать этих людей, наказывать их. Ибо человек, который находится в СИЗО, по факту не виновен с точки зрения закона", – сказал Малюська в интервью 24 каналу.

По его словам, в Украине могут появиться так называемые СИЗО-"отели". И задержанные смогут оплатить свое комфортное пребывание в СИЗО.

При этом денег на строительство таких "гостиниц" у государства нет, поэтому в министерстве предлагают привлечь бизнес.

"По нашему мнению, это довольно неплохой вариант, ведь будут обеспечены и права граждан, и будет создан дополнительный источник получения налогов", – отметил Малюська.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил о планах по массовому сокращению тюрем и увольнению персонала. Причиной стало то, что в проекте бюджета не удалось заложить увеличение финансирования пенитенциарной системы, подчеркнул министр в ходе презентации программы изменений в сфере юстиции To do list.