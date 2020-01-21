"Под склады или для скота": специалист оценил идею Малюськи о распродаже тюрем

Тюрьма. Иллюстративное фото / УНИАН

Сергей Старенький, бывший глава Пенитенциарной службы Украины в комментарии для Главреда оценил резонансную идею руководителя Минюста Дениса Малюськи - по закрытию и распродаже украинских тюрем.

"За последние 5 лет опыт закрытия колоний в Украине уже есть и в течение 2016-2019 годов были закрыты около 20 учреждений. Они сейчас якобы законсервированы, но на самом деле это привело к тому, что там вырезали весь металлолом, после чего здания оказались в аварийном состоянии и не подлежат восстановлению. Потому говорить тут можно разве что о продаже земли, застроенной зданиями, которым по 50-70 лет и они находятся в запущенном состоянии. Все эти здания строились либо в 40-50 годах прошлого века либо перестраивались в 70-80 годах. Новых колоний, как и СИЗО, в Украине не строили", - заявил он.

Читайте такжеРождество в застенках тюрем: в МИД назвали число украинских политзаключенных в РоссииПо словам Старенького, состояние зданий исправительных учреждений в Украине практически исключает их широкое использование после продажи.

"Использовать их можно разве что под складские помещения или для содержания скота, потому что они в таком состоянии, куда нельзя поместить людей. То же самое будет и с теми учреждениями, которые якобы можно продать. Максимум, что можно будет сделать – это снести бульдозером все имеющиеся здания. Тем более, согласно действующему законодательству, даже если продать землю или имущество исправительного учреждения, деньги от продажи пойдут не Министерству юстиции, а Фонду госимущества, который направит их на проекты, которые уже давно ждут своего часа", - рассказал он.

Кроме того, считает Старенький, распродажа части тюрем приведет к тому, что оставшиеся окажутся переполнены заключенными - и ситуация откатится ко временам президентства Леонида Кучмы.

"Если часть тюрем продадут, то снова появится перелимит заключенных, снова начнутся проблемы с предоставлением им мест даже для того, чтобы они элементарно могли поспать ночью, как это уже наблюдалось в начале 2000-х годов", - подытожил он.

Напомним, ранее Министр юстиции Денис Малюська заявил о том, что в Украине планируется распродажа тюрем - потому что в стране таких учреждений "больше, чем нужно". До этого в Минюсте анонсировали массовое закрытие тюрем в стране и соответствующее сокращение персонала.