Специалисты страховых компаний отмечают, что чаще всего жители многоквартирных домов получают убытки от затопления. Об этом сообщили в страховой компании "ИНГО Украина".О повреждении жилья водой заявляют почти 90% застрахованных. Меньше квартир страдает от пожаров, краж и взрывов. "Конечно, убытки от взрыва или пожара могут быть катастрофическими, но их не так много", - отмечает специалист департамента урегулирования убытков страховой компании "ИНГО Украина" Александр Мартыненко.

По его словам,абсолютное большинство случаев - это затопление в результате разгерметизации водопроводных систем и систем отопления. "Бывают также инциденты затопления вследствие засорения канализационных систем и небрежного отношения к сантехническому оборудованию", - рассказал эксперт.

Специалист отмечает, что разгерметизация сантехнического оборудования также происходит из-за нарушения в соединении коммуникаций, выхода из строя счетчиков,разрыва соединительных элементов сантехнического оборудования и в результате гидроударов бойлеров.

По официальной информации страховой компании, в текущем году "ИНГО Украина" возместила жителям квартир ущерб на сумму почти 730 тыс. грн. Как отмечают в компании, , страхование недвижимости физических лиц остается одним из самых недооцененных видов.

Отмечается, что стоят полисы на жилье примерно, как ОСАГО (от 975 грн в год), но защищают на значительно большие суммы и саму недвижимость, и движимое имущество.

Однако в компании отмечают, что во время урегулирования ущерба наибольшей сложностью до сих пор остается процедура получения документации. Речь идет об актах по авариям от компетентных служб, отвечающих за контроль и эксплуатацию коммуникационных сетей, а также быстром и качественном установлении ее причин. Поскольку 99,9% жилого фонда - это частная собственность, то эксперты, проводящие оценку ущерба, не могут получить доступ к жилью без согласия владельца. Также в Украине не существует эффективных законодательных механизмов контроля выполнения ГСН и санкций за их невыполнение при эксплуатации жилья.