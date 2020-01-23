"Иди на*уй": Добкин нарвался на критику в Сети из-за притеснения русскоязычных украинцев

Михаил Добкин / УНИАН

Скандальный народный избранник VIII созыва Михаил Добкин снова отличился. В этот раз политик заявил о нарушении прав русскоязычных граждан Украины.

"Какая соборность, когда нарушаются основные конституционные права миллионов русскоязычных граждан? Какая злука, когда топчут историческую память, навязывают религию и запрещают быть украинцем русского происхождения? Искусственный праздник. Праздник власти, но не людей", – написал одиозный украинский политик в своем Twitter-аккаунте.

В свою очередь, один из пользователей социальной сети указал, что в Украине никто не нарушает права русскоязычных граждан.

"В чем нарушение прав русскоязычных граждан? Им кто-то запрещает говорить русским языком или что? А в школах должен быть украинский основным, как и везде, так как он единственный государственный", - говорится в сообщении.

При этом мужчина отметил, что подобные высказывания просто выдумки и "расшатывание лодки".

В ответ Добкин просто послал "недовольного" пользователя соцсети, написав: "Иди на*уй".

Как ранее сообщал Главред, бывший нардеп Михаил Добкин выкупил 700-килограммовый Орден Победы, ранее снятый с советского памятники "Монумент Славы" во Львове.