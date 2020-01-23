"Иди на*уй": Добкин нарвался на критику в Сети из-за притеснения русскоязычных украинцев

Михаил Добкин не согласился, что в Украине нет притеснения русскоязычных граждан.
Скандальный народный избранник VIII созыва Михаил Добкин снова отличился. В этот раз политик заявил о нарушении прав русскоязычных граждан Украины.
"Какая соборность, когда нарушаются основные конституционные права миллионов русскоязычных граждан? Какая злука, когда топчут историческую память, навязывают религию и запрещают быть украинцем русского происхождения? Искусственный праздник. Праздник власти, но не людей", – написал одиозный украинский политик в своем Twitter-аккаунте.
В свою очередь, один из пользователей социальной сети указал, что в Украине никто не нарушает права русскоязычных граждан.
"В чем нарушение прав русскоязычных граждан? Им кто-то запрещает говорить русским языком или что? А в школах должен быть украинский основным, как и везде, так как он единственный государственный", - говорится в сообщении.
При этом мужчина отметил, что подобные высказывания просто выдумки и "расшатывание лодки".
В ответ Добкин просто послал "недовольного" пользователя соцсети, написав: "Иди на*уй".
Как ранее сообщал Главред, бывший нардеп Михаил Добкин выкупил 700-килограммовый Орден Победы, ранее снятый с советского памятники "Монумент Славы" во Львове.