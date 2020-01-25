"Добро пожаловать в ад, бл*ди": Кива разразился угрозами в адрес "главного сутенера"

Илья Кива / СПУ

Народный избранник от оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива, который устроил драку в одном из ресторанов Киева, разразился угрозами в адрес экс-нардепа Артура Палатного. Причиной такого поведения Кивы стала "информационная кампания" против него.

В обнародованном в Facebook видео нардеп от ОПЗЖ назвал Палатного "главным сутенером" Украины.

"Смотри: я жив и здоров, готов к нападению и точно не стону, как твоя с*ка Моня (ветеран АТО Михаил Майман, - ред.). Да, я плохой, но я иду за тобой и за твоими гадами", - заявил Кива.

При этом он заявил, что экс-депутат является "оборотнем в погонах" и обвинил в "крышевании" проституции.

"Я посажу вас, я закрою ваши публичные дома, я засуну их в ваши вонючие рты", - заявил соратник кума Путина.

Кроме того, Кива заявил, что остановить его в этой миссии могут только Бог, мама и некий руководитель, но кто именно он не сказал.

"Добро пожаловать в ад, бл*ди", - подытожил народный избранник.

Как ранее сообщал Главред, нардеп от ОПЗЖ Илья Кива набросился на генерального прокурора Руслана Рябошапку из-за открытого дела.