Пушилину "сплели лапти": главарь "ДНР" срочно покинул Донецк

Денис Пушилин / dan-news.info

Практически одновременно с информацией об отставке помощника Владимира Путина по Донбассу Владислава Суркова, главарь "ДНР" Денис Пушилин покинул Донецк.

Пушилин прибыл в Москву для получения "новых инструкций" от кремлевских кураторов, пишут знакомые с ситуацией Telegram-каналы.

Источник отмечает, что главарь "ДНР" "отбыл в отпуск", пытаясь получить "хоть какую-то ясность".

"Предполагают, что прямой связки с кремлевским чиновником уровня Суркова у Пушилина не будет, а сам он уйдёт "по собственному желанию" в течение двух ближайших месяцев", – подчеркивается в сообщении.

При этом источник добавляет, что кандидатура преемника Пушилина станет одним из ключевых вопросов в переговорах с Украиной.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Владислав Сурков ушел с госслужбы в связи со сменой курса на украинском направлении.

Напомним, уже бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер говорил, что Сурков является "архитектором" событий на Донбассе.