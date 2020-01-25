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Пушилину "сплели лапти": главарь "ДНР" срочно покинул Донецк

25 января 2020, 19:40

Денису Пушилину предрекают незавидное будущее.

Пушилин
Денис Пушилин / dan-news.info

Практически одновременно с информацией об отставке помощника Владимира Путина по Донбассу Владислава Суркова, главарь "ДНР" Денис Пушилин покинул Донецк.

Пушилин прибыл в Москву для получения "новых инструкций" от кремлевских кураторов, пишут знакомые с ситуацией Telegram-каналы.

Источник отмечает, что главарь "ДНР" "отбыл в отпуск", пытаясь получить "хоть какую-то ясность".

"Предполагают, что прямой связки с кремлевским чиновником уровня Суркова у Пушилина не будет, а сам он уйдёт "по собственному желанию" в течение двух ближайших месяцев", – подчеркивается в сообщении.

При этом источник добавляет, что кандидатура преемника Пушилина станет одним из ключевых вопросов в переговорах с Украиной.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Владислав Сурков ушел с госслужбы в связи со сменой курса на украинском направлении. 

Напомним, уже бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер говорил, что Сурков является "архитектором" событий на Донбассе.

ДНР Денис Пушилин новости Украины
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