Обновленный украинский танк Т-64 показал свои возможности: впечатляющее видео

Т-64 демонстрирует потрясающие возможности / ukroboronprom.com.ua

Defense Express Channel обнародовал видео возможностей военного модернизированного танка Т-64 образца 2017 года.

Танк был модернизирован изначально Харьковским бронетанковым заводом, а затем к нему присоединился Лозовской бронетанковый завод. Видео учений обнародовано в YouTube.

Конструкторы отмечают, что танк оснащен новым динамической защитой, цифровой связью, спутниковой навигацией, прицелом и средствами наблюдения для ведения боя ночью.

ВСУ на сегодняшний день получили уже более 150 единиц Т-64 образца 2017 года.

"Т-64 образца 2017 - новейшая модернизация основного боевого танка, которая сейчас выпускается одновременно на Харьковском и Львовском бронетанковых заводах. Этот танк стал результатом боевого опыта и вызовов войны, которые Украина получила во время боев в Донбассе", - сказано в описании к видео.

Напомним, на предприятие Харьковское конструкторское бюро по машиностроению (ХКБМ, входит в состав госконцерна Укроборонпром) частное предприятие Лозовской кузнечно-механический завод поставил три первых корпуса для изготовления новой партии БТР-4 - корпуса пришли с браком.

Позже на предприятиях отчитались перед Укроборонпромом относительно проверки информации о качестве сварки корпусов БТР-4Е.