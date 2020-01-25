В центре Киева националисты снова устроили факельное шествие

В Киеве прошла акция, посвященная памяти героев Крут / censor.net.ua

В субботу вечером, 25 января, в центре Киеве состоялось факельное шествие, посвященное памяти героев Крут.

В акции участвовали националисты из Свободы и организации Сокол. Они прошли маршем от метро Арсенальная до Аскольдовой могилы.

Ранее днем на Арсенальной площади в Киеве прошла масштабная реконструкция боя за завод Арсенал, который длился именно на этом месте в январе 1918 года между войсками УНР и большевиками.

Киевляне и гостей города увидели события более чем столетней давности своими глазами. В мероприятии приняли участие более 30 актеров в аутентичном военной форме, а "воевали" пушками, винтовками и пулеметами тех времен. Во время боя использовались холостые патроны.

Напомним, 1 января по случаю дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры в Киеве состоялось традиционное факельное шествие.