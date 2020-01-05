"Уродливые формы": в МИД России раскипятились из-за "разгула неофашизма" в Украине

В МИД России осудили факельное шествие в честь Степана Бандеры / Reuters

Министерство иностранных дел России осудило факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения Степана Бандеры, которое прошло 1 января в Киеве, и подчеркнуло, что поддержка неонацизма украинскими властями является угрозой для мировой безопасности.

"Разгул неофашизма в Украине принимает все более уродливые формы. 1 января 2020 г. в Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения Степана Бандеры. Чествование нацистов, выступавших за этнические чистки, вызвало возмущение послов Израиля и Польши - был принят совместный документ, осуждающий героизацию украинских националистов", - сказано в сообщении МИД РФ на странице во Вконтакте.

В диппредставительстве указали на упорство, с которым Киев "героизирует деятелей так называемого национально-освободительного движения в период 1940—1950-х годов, членов украинских националистических формирований".

"Вызывает удивление, с каким упорством руководство Украины проводит курс на героизацию деятелей т.н. национально-освободительного движения в период 1940-1950 гг., членов украинских националистических формирований. Эта работа ведётся не только внутри государства, но и на международном уровне. Официальный Киев упорно голосует против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, словно забыв об уроках истории в угоду сиюминутным конъюнктурным интересам", - возмутились российские дипломаты.

Резюмируя, МИД России призвало руководство Украины уйти от "порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей".

"Поддержка неонацизма на государственном уровне в Украине представляет собой серьезную угрозу для всего мирового сообщества. В этом контексте особенно тревожит, что ползучая героизация этой человеконенавистнической идеологии в Украине проводится в течение последних 20 лет при молчаливом попустительстве Запада", - подытожили в ведомстве.

Читайте такжеЭто Путин виноват: в Раде ответили Польше и Израилю на упреки из-за БандерыНапомним, ранее в посольстве Республики Польша в Украине прокомментировали заявление пресс-секретаря МИДа Украины Екатерины Зеленко, которая отреагировала на позицию Израиля и Польши с осуждением празднования дня рождения Степана Бандеры в Украине.

В посольстве Польши отметили, что заявление Зеленко не было официальным сообщением МИДа Украины и ее слова - субъективная точка зрения.

"Трудно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата. В конце концов, они еще не размещены на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины. Если бы они были правдивыми, это означало бы, что украинская дипломатия к национальным героям причисляет идеологов украинского интегрального национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов", - цитирует Польское радио заявление польских дипломатов.