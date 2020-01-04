"Искажение информации": в Польше ошеломлены ответом МИД на заявление о Бандере

В Киеве состоялось шествие, приуроченное ко дню рождения Степана Бандеры / Reuters

В Посольстве Республики Польша в Украине прокомментировали заявление пресс-секретаря МИДа Украины Екатерины Зеленко, которая отреагировала на позицию Израиля и Польши с осуждением празднования дня рождения Степана Бандеры в Украине.

В посольстве Польши отметили, что заявление Зеленко не было официальным сообщением МИДа Украины и ее слова - субъективная точка зрения.

"Трудно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата. В конце концов, они еще не размещены на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины. Если бы они были правдивыми, это означало бы, что украинская дипломатия к национальным героям причисляет идеологов украинского интегрального национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов", - цитирует Польское радио заявление польских дипломатов.

Читайте также"Пропаганда ненависти": Супрун пожаловалась на "бан" в Facebook из-за БандерыКроме того, в польском посольстве подчеркнули, что не считают героизацию представителей украинского национализма вопросом "внутренних дел Украины".

"Если госпожа Зеленко считает, что культ Бандеры или Мельника - это внутреннее дело Украины, то на каком основании Киев обращается (на наш взгляд, обращается справедливо) с инициативой, чтобы Россия признала Голодомор геноцидом и выступает против московской теории "русского мира"? Почему Украина может выражаться, например, о восстановлении памятников УПА в Польше, а Польша не высказываться о польских жертвах УПА, которые покоятся в безымянных ямах смерти на территории Украины?" - говорится в документе.

Также в заявлении не оставлены без внимания "намеки" Зеленко относительно заявлений послов Польши и Израиля, которые были осуществлены в интересах "третьей стороны".

"Сложно поверить, что спикер МИДа Украины могла намекать, что заявление послов Польши и Израиля действует в интересах третьей стороны. Польша и лично посол Цихоцкий много раз доказали свое негативное отношение к агрессии России против Украины и действиями на международной арене подтвердили свою поддержку Украине. О пользе третьей стороны от споров Украины на исторической почве с ее устойчивыми союзниками должны подумать те, кто публично и на государственном уровне чтит авторов и исполнителей этнических чисток 40-х годов. Мы убеждены, что произошло искажение информации", - добавили в посольстве Польши в Украине.

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Напомним, ранее в МИД ответили польским и израильским дипломатам в связи с заявлением о громким чествованием памяти Степана Бандеры.