Дела Майдана: Рябошапка вернул старый состав прокуроров

Руслан Рябошапка / УНИАН

В деле расстрелов протестующих во время Евромайдана возвратили предыдущий состав группы прокуроров - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова.

Соответствующее решение во вторник, 28 января, принял генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Хорошие новости из Офиса генерального прокурора. Изменена группа прокуроров в деле по убийствам на ул. Институтской 20.02.2014 г.", - говорится в сообщении "Адвокатской совещательной группы" в Facebook.

Напомним, ранее в Госбюро расследований приняли решение о назначении нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк - замдиректора ГБР.