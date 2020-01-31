"Разделить журналистов": Бородянский рассказал о законопроекте о дезинформации

Владимир Бородянский / УНИАН

На сегодняшний день продолжается доработка законопроекта о дезинформации на основе полученных от медиасообщества замечаний, заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Он подчеркнул, что недавно состоялась стратегическая сессия с участием журналистов и представителей медиасообщества. При этом доработка законопроекта о дезинформации на основе полученных от медиасообщества замечаний продолжается.

Он обратил внимание на то, что "количество фейков увеличивается в геометрической прогрессии" и прокомментировал создание ассоциации профессиональных журналистов, а также соблюдение журналистским сообществом этического кодекса.

"Мы создаем систему, в которой есть возможность отделить журналистов, которые говорят правду, от журналистов, которые не говорят правду. Причем не государством разделить, а самими журналистами", - добавил Бородянский в эфире UA: Перший.

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Напомним, ранее законопроект о дезинформации, а также баснословные зарплаты топ-чиновников резко прокомментировал народный депутат из фракции партии Слуга народа Максим Бужанский.