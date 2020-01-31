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Кремлевские наемники надругались над флагом Украины на Донбассе

31 января 2020, 10:14

Зачем враг разместил на передовой украинский флаг, на данный момент непонятно.

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Пророссийские боевики вывесили украинский флаг на передовой / скриншот

На Светлодарской дуге на Донбассе кремлевские наемники установили украинский флаг под российским триколором. Какова причина данных действий оккупантов, на данный момент непонятно. 

Украинские военные уточнили, что флаг Украины появился сразу после ротации в рядах террористов. При этом висит украинский флаг верх ногами – желтый цвет сверху, а синий – внизу, передает 5 канал.

Бойцы ВСУ говорят, что не знают, зачем враг разместил на передовой украинский флаг. Однако то, что это не сигнал о мире – это точно, так как боевики продолжают обстрелы по украинским позициям вдоль линии фронта.

Напомним, в сентябре в Донецкой области в городе Бахмут неизвестные подожгли ленты желтого и голубого цвета под зданием городского совета.

В ноябре В Вишневом Киевской области житель российского города Ставрополь, который приехал в гости к родственникам, сломал флагшток и сорвал красно-черный флаг УПА.

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