В Британии рассказали, когда начнут переговоры с Украиной по безвизу

Великобритания не будет открывать в Украине визовый центр / Фото: Reuters

Украина и Британия через год начнут визовые переговоры, заявила посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс.

"Вопрос безвизового режима - это не политический вопрос, это вопрос безопасности границ, но безопасность границы - это причина того, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении, и эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из Европейского Союза, визовый режим для украинцев будет продолжаться, то есть не будет изменений: если вы будете ехать в Великобританию из Украины, вам нужно будет получать визу", - подчеркнула она в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Посол отметила, что Великобритания не будет открывать в Украине визовый центр, и решение о выдаче виз украинцам будет приниматься в региональном визовом центре, расположенном в Варшаве.

Также Симмонс добавила, что, по статистике, 98% британских виз украинцы получают вовремя.

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"Большинство этих заявок на визит проводят очень легко, без проблем, и мы будем говорить с визовым центром Великобритании, чтобы люди получали визы в срок", - отметила посол.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.