В Харькове суд возобновил дело против Кернеса по избиению майдановцев

Кернес вновь может предстать перед судом / УНИАН

В отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников возобновили уже ранее открытое уголовное дело по обвинению в избиении активистов Майдана.

Как сообщает Офис генпрокурора, решение принял 31 января Полтавский апелляционный суд.

Основанием для решения суда стали многочисленные жалобы потерпевших "по факту лишения свободы и причинения телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 года на территории Харькова".

Уточняется, что обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен на новое судебное рассмотрение.

Как известно, дело против Кернеса было закрыто летом 2018 года. В офисе генпрокурора настаивают, что суд ложно интерпретировал отсутствие прокуроров ГПУ по неизвестным причинам в суде.

В Сети появилась реакция на очередной виток расследования против Кернеса, который тихо был закрыт при экс-президенте Петре Порошенко и бывшем генеральном прокуроре Юрии Луценко.

"Офис генпрокурора радостно сообщил о возобновлении дела против Кернеса по событиям 2014 года. Тихо закрытого при Порошенко.Как-то все больше очевидно, что Майдан победил. Нет, не тогда, в 2014. А сейчас, в 2019. Зеленский это вот и есть всё то, за что они там стояли. Евроантлантическая интеграция + либеральные реформы под руководством МВФ.А Порошенко это была передышка. Тихий Антимайдан старых элит под националистическими лозунгами. Да и в целом вполне приличный человек. Наш, из Партии регионов. Всегда можно было договориться" - отметил Тelegram-канал The Панда.

Как ранее сообщалось, сразу 19 гособвинителей, ведущих дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса пропустили семь судебных заседаний из-за болезни.

Напомним, судья Андрей Антонов, рассматривавший уголовное дело против харьковского градоначальника Геннадия Кернеса, подал в Высший совет правосудия (ВСП) заявление о своей отставке.