«Прокуроры были больны». Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса

Глава ГПУ добавил, что судья не имел полномочий самостоятельно вести заседание.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что прокуроры не смогли посетить судебные прения по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса из-за "болезни".
"Прокуроры были больны. А судья не имел права идти в совещательную комнату без их присутствия... Судебный процесс не может открыться без представителей хоть одной из сторон", - заявил он в комментариях к своему посту в Facebook.
Глава ГПУ добавил, что против судьи, который закрыл дело, за неправосудное решение открыто уголовное производство. Служитель фемиды может быть осужден на срок от пяти до восьми лет.
"Судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса, - будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет. Дело Кернеса несомненно должно быть возвращено на рассмотрение для принятия объективного приговора", - подчеркнул генпрокурор.
Напомним, Киевский райсуд Полтавы закрыл дело простив мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников.
Как известно, Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинникова и Евгения Смицкого обвиняли в похищении, пытках и угрозах убийства двух активистов харьковского Евромайдана зимой 2014 года - Александра Кутянина и Сергея Ряполова.