«Прокуроры были больны». Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса

Юрий Луценко посетовал на приболевших прокуроров / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что прокуроры не смогли посетить судебные прения по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса из-за "болезни".

"Прокуроры были больны. А судья не имел права идти в совещательную комнату без их присутствия... Судебный процесс не может открыться без представителей хоть одной из сторон", - заявил он в комментариях к своему посту в Facebook.

Глава ГПУ добавил, что против судьи, который закрыл дело, за неправосудное решение открыто уголовное производство. Служитель фемиды может быть осужден на срок от пяти до восьми лет.

"Судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса, - будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет. Дело Кернеса несомненно должно быть возвращено на рассмотрение для принятия объективного приговора", - подчеркнул генпрокурор.

/ Фото: Facebook/Юрий Луценко

Напомним, Киевский райсуд Полтавы закрыл дело простив мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников.

Как известно, Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинникова и Евгения Смицкого обвиняли в похищении, пытках и угрозах убийства двух активистов харьковского Евромайдана зимой 2014 года - Александра Кутянина и Сергея Ряполова.