"Давление и дискредитация". Закрывший дело Кернеса судья подал в отставку

Судья Антонов / Адвокат Консалтинг

Судья Андрей Антонов, рассматривавший уголовное дело против харьковского градоначальника Геннадия Кернеса, подал в Высший совет правосудия (ВСП) заявление о своей отставке.

"Антонов подал в Высший совет правосудия заявление об отставке с должности судьи Киевского районного суда города Полтавы, мотивируя свое увольнение давлением на него", – цитирует портал "УП" пресс-секретарь ВСП Оксана Лысенко.

Кроме того, известно, что судья направил в ведомство официальное заявление о вмешательстве в его деятельность. Антонов, среди прочего, утверждает, что прокуратура открыла против него производство за "неправосудное решение", и называет его "давление и дискредитация".

Также судья настаивает, что действия прокуроров, которые не являлись на дебаты (генпрокурор Юрий Луценко заявлял: сразу 19 сотрудников надзорного ведомства заболели одновременно − "Главред") "лишили суд возможности вынести приговор по существу обвинения".

Как сообщили в ВСП, теперь они обязаны провести проверку и установить, действительно ли имело место вмешательство в работу Антонова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что суд закрыл уголовное дело против Геннадия Кернеса.