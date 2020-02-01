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"РНК вируса раздали": в СНБО анонсировали важную украинскую новинку

1 февраля 2020, 12:30

В Украине появится собственная система для обнаружения нового коронавируса, сообщил секретарь СНБО.

В Украине скоро завершат работу над тест-системой для обнаружения нового смертельного вируса - китайский коронавирус, сообщили в СНБО - Вирус в Китае
В Украине в ближайшее время завершат работу над тест-системой для обнаружения коронавируса, сообщил Алексей Данилов / УНИАН

Украинские ученые разрабатывают тест-системы для обнаружения смертельного китайского вируса - коронавирус 2019-nCoV.

Китайская сторона всем желающим предоставила рибонуклеиновую кислоту вируса, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Свободы слова с Савиком Шустером.

По словам чиновника, работа над созданием тест-системы стартовала 20 января, и она завершится в ближайшее время.

"…наши ученые сейчас занимаются разработкой тест-систем. 20-го числа китайцы дали всем желающим РНК вируса. Сейчас мы занимаемся созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время", - заявил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что эксперты отслеживают сведения о коронавирусе  за рубежом - сейчас ситуация с заболеванием находится под контролем.

Читайте такжеКитайский вирус: назван препарат, сдерживающий коронавирусНапомним, коронавирус нового типа был диагностирован в Китае, а позже расширил свою географию, в частности, он попал в западные страны и в Российскую Федерацию. По состоянию на 1 февраля вирус в Китае 2020 подхватили 11 тысяч 791 человек, 259 заболевших - скончались.

Коронавирус в Украине не зафиксирован. Напомним, с 3 февраля было анонсировано прекращение прямого авиасообщения между Украиной и Китаем. Позже стало известно, что украинцев эвакуируют из КНР - 30 января в аэропорт Борисполь (находится под Киевом) прибыл первый самолет с нашими соотечественниками.

СНБО коронавирус новости Украины Алексей Данилов коронавирус в Украине
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