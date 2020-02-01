"Не пиз*ите": "слуга народа" попал в скандал с матами в соцсети

Евгений Шевченко (у трибуны) / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Евгений Шевченко употребил нецензурные выражения, общаясь в соцсети, заявил эксперт Института постинформационного общества Дмитрием Золотухиным.

При этом он выложил соответствующие скрины сообщений Шевченко, в которых нардеп употребляет матерные выражения, отвечая на один из постов.

При этом Золотухин предположил, что аккаунт Шевченко в Facebook могли взломать и от его имени рассылать матерные сообщения.

Обратим внимание, что позже под сообщением Золотухина появился комментарий Шевченко идентичный тому, что был выложен ранее.

Напомним, ранее гародный депутат от партии Слуга народа Евгений Брагар угодил в скандал после того, как посоветовал пожилой женщине с маленькой пенсией продать собаку для того, чтобы расплатиться за коммуналку.