Под утро в Одессе загорелась многоэтажка: погибли три человека

Рано утром загорелась квартира на втором этаже пятиэтажки / facebook.com/MNS.GOV.UA

В ночь на 3 февраля в Одессе произошел пожар – загорелся пятиэтажный жилой дом, в результате ЧП погибли три человека.

Трагедия произошла в Суворовском районе города, около 04:23 загорелась квартира на втором этаже пятиэтажки. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. Спасателям, которые прибыли на место инцидента, удалось ликвидировать пожар в 04:52 утра, передает пресс-служба ГосЧС Украины.

В результате пожара погибли трое людей. Причина возгорания на данный момент устанавливается.

Напомним, 31 декабря в Одессе произошел пожар в общежитии Одесского национального политехнического университета, 50 человек были эвакуированы. Возможная причина чрезвычайного происшествия - короткое замыкание в электросети.

Ранее в Одессе произошел пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате возгорания погибли 16 человек, было много пострадавших.