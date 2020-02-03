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"Вражда и грех": Епифаний предъявил претензии РПЦ

3 февраля 2020, 17:45

Митрополит Епифаний считает, что РПЦ оказывает давление на поместные церкви.

Митрополит Епифаний
Митрополит Епифаний / УНИАН

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что Российская православная церковь давит на поместные церкви. По его словам, таким образом РПЦ пытается препятствовать признанию автокефалии ПЦУ.

При этом он напомнил, что несколько поместных церквей признало ПЦУ сразу после Вселенского патриарха.

"Нам уже известно, что в будущем году мы также получим признание со стороны нескольких других поместных православных церквей. Но что мы видим? Мы видим, что Российская Федерация в лице Российской православной церкви делает все, чтобы помешать, чтобы церкви не признавали нашего автокефального статуса", – цитирует Епифания Интерфакс-Украины.

В то же время он не сообщил, о каких именно поместных церквях идет речь.

"Действия, которые продолжают осуществляться со стороны представителей Российской православной церкви, не несут в своей основе любви, которая имеет свойство объединять, а вражда и грех разъединяют", - объяснил митрополит.

Также он выразил надежду, что соседи не будут вмешиваться во внутренние дела Украины и заверил, что "сами справимся".

Как ранее сообщал Главред, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что требования почетного патриарха Филарета о восстановлении УПЦ КП антиканонические.

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