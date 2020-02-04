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Сидите дома: спасатели обратились к водителям с важным предупреждением

4 февраля 2020, 20:05

В Госслужбе по чрезвычайным ситуация рассказали, как намерены бороться со стихией, которая надвигается в Украину.

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ГСЧС попросила водителей воздержаться от поездок / 1zoom.ru

Спасатели предупредили водителей об ухудшении погодных условий по всей Украине, а также призвали их не выезжать на дороги в период с 5 по 7 февраля без крайней необходимости.

Как заявил глава государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, во вторник, 4 февраля, для того, чтобы минимизировать негативные последствия непогоды в круглосуточном режиме будет организована работа межведомственных штабов, обеспечен усиленный мониторинг обстановки и обеспечения реакции на начальном этапе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Также, пресс-служба ГСЧС сообщает, что было поручено обеспечить работу служб обогрева, в первую очередь в восточных областях, где ожидается наибольшее снижение температуры, а также своевременно привлекать снегоуборочную технику.

В Киеве намерены ограничить въезд большегрузного транспорта.

Ранее Главред писал, что синоптик Наталья Диденко предупредила, что в среду, 5 февраля, из-за циклона Petra самая сложная погода ожидается в центральных, восточных регионах Украины, на юге страны и в Карпатах, на Прикарпатье и на Закарпатье. На части украинской территории ожидается сильный снег, дождь (вид осадков зависит от температуры воздуха), сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололедица.

Напомним, в Укргидрометцентре прогнозировали, что 5-7 февраля погода в Киеве буде снежной, ожидается ощутимое похолодание. Синоптики добавили, что в столице 8 февраля минимальная ночная температура может составить -10 градусов.

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