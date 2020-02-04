"Угрозы циклона Petra": каким областям Украины грозят удары стихии

В Украине 5 февраля ожидаются метели и гололедица, спрогнозировала Наталья Диденко / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в среду, 5 февраля, из-за циклона Petra самая сложная погода ожидается в центральных, восточных регионах Украины, на юге страны и в Карпатах, на Прикарпатье и на Закарпатье.

На части украинской территории ожидается сильный снег, дождь (вид осадков зависит от температуры воздуха), сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололедица, говорится на странице эксперта в Facebook.

Диденко добавила, что погода в Украине завтра не ожидается очень холодная - днем ожидается от -1 до +3 градусов.

"...На юге еще удержатся более высокие градусы, + 5…+10, однако уже 6-го февраля и там похолодает... К концу недели похолодание в Украине усилится, нас ждут даже до -10 градусов и ниже. Зима спасает свою репутацию всеми доступными средствами)…", - отметила эксперт.

Ранее Наталья Диденко предупреждала, что в Украину 5 февраля ворвется грозный южный циклон.

Напомним, в Укргидрометцентре прогнозировали, что 5-7 февраля погода в Киеве буде снежной, ожидается ощутимое похолодание. Синоптики добавили, что в столице 8 февраля минимальная ночная температура может составить -10 градусов.