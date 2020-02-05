Прокурор Харьковщины Фильчаков провел совещание руководителей правоохранительных органов

Фильчаков провел совещание с руководителями правоохранительных органов / пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Прокурор области Александр Фильчаков провел координационное совещание руководителей правоохранительных органов области.

В мероприятии приняли участие председатель облгосадминистрации Алексей Кучер, руководящий состав прокуратуры области, органов Национальной полиции, ДФС и других правоохранительных органов.

На совещании обсуждалось состояние эффективности противодействия преступности, в том числе ее организованным формам, на территории области по итогам работы в 2019 году с определением приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов региона в 2020 году в сфере борьбы с коррупционными преступлениями, нарушением прав человека, преступлениями, совершенными в банковской сфере, оборонно-промышленного комплекса, преступлениями, совершенными организованными группами и в сфере обращения наркотических средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Глава прокуратуры Харьковской области отметил необходимость борьбе с незаконной вырубкой леса на территории области, эффективного расследования преступлений в лесной сфере, коррупционных преступлений и особого контроля со стороны руководства всех правоохранительных органов региона.

С анализом состояния противодействия преступности в Харьковской области в 2019 году выступил на совещании первый заместитель прокурора области Андрей Кравченко.

Он отметил, что в 2019 активизирована работа межведомственных групп по раскрытию и расследованию уголовных преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных группировок, а также совершенных на приоритетных направлениях, прежде всего в бюджетной и земельной сферах, сфере охраны окружающей среды.

Максимальное внимание было сосредоточено на предупреждении и расследовании преступлений, совершенных в составе организованных групп, обеспечении противодействия игорному бизнесу, незаконной торговли горюче-смазочными материалами.

Продлен системный обмен сведениями по обеспечению общественного порядка и безопасности, о резонансных событиях, выполнение согласованных мероприятий региональных программ противодействия террористической деятельности, безопасности дорожного движения на территории области. Уделено внимание вопросу выявления и пресечения проявлений антигосударственной деятельности, предотвращения попыток дестабилизации и терроризма.

Принятые в течение 2019 скоординированные меры в целом улучшили криминогенную ситуацию в области. Наблюдается уменьшение числа тяжких уголовных преступлений, средней и небольшой тяжести. На треть уменьшилось количество преступлений против основ национальной безопасности и установленного порядка несения военной службы. Более чем на 20% уменьшились преступления по фактам незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, рецидивных преступлений и преступлений, совершенных группой лиц. Меньше совершено уголовных преступлений против жизни и здоровья личности, собственности и против общественной безопасности.

Однако, на сегодняшний день, результаты работы еще в полной мере соответствуют имеющейся криминогенной ситуации в регионе. При общем уменьшении количества учтенных тяжких преступлений, наблюдается рост преступлений против окружающей среды, правосудия, половой свободы, фактов присвоений имущества, нарушение правил безопасности дорожного движения, в том числе почти на четверть тех, повлекших смерть потерпевшего, а также преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Несмотря на активизацию деятельности по противодействию организованной преступности подразделениями Национальной полиции в области, требованиям настоящего не в полной мере соответствуют принятые правоохранительными органами области мероприятия по выявлению преступлений в сфере экономики и на ее приоритетных направлениях.

В то же время ряд направлений требует усиленного внимания и активизации работы правоохранительных органов области.

С целью противодействия преступности, в том числе ее организованным формам, определения приоритетов деятельности правоохранительных органов региона по результатам координационного совещания будет принято соответствующее постановление с конкретными задачами для подразделений правоохранительных органов.