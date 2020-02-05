Уханьский вирус в Харькове: в больницу загремели студенты из Китая

В Харькове студенты с подозрением на коронавирус попали в больницу / Наука Вести

В Харькове из-за подозрений на коронавирус, который достигнет своего пика 21 февраля, госпитализировали шестерых студентов из Китая.

По информации, студентов госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу.

В настоящее время студенты находятся в специальных боксах, за ними наблюдают врачи.

При этом удалось узнать, что коронавирус у них не подтвердился, однако предполагается, что они могли контактировать с носителями, так как большинство из них недавно были в Китае.

Также харьковские медики уточнили, из шестерых госпитализированных только один был непосредственно в Ухане, откуда, собственно, и начал "шагать по планете" коронавирус.

Также стало известно, что госпитализированные студенты учатся в ХАИ и живут в общежитиях. Ожидается, что в ближайшее время их выпишут, передает 2day.kh.ua.

Добавим, что по словам главврача Харьковской областной инфекционной больницы, в области до сих пор нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции.

Читайте такжеВ Укрпочте рассказали о риске заражения коронавирусом через посылки AliExpressНапомним, ранее Министерство здравоохранения Украины опубликовало свежие данные о смертельном вирусе из Китая 2019-ncov. По состоянию на 5 февраля в мире зарегистрировано уже 24 505 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, при этом коронавирус уже унес жизни 493 человек.

Кроме Китая случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира. При этом в МОЗ акцентируют, что в Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции.