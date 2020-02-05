"Взрывная кровавая ссора": на Виннитчине в авто рванула граната

На Виннитчине в авто взорвалась граната, много пострадавших / vn.npu.gov.ua

Во вторник вечером, 4 февраля, в селе Леляки Жмеринского района Винницкой области в автомобиле Mercedes взорвалась граната, пострадали трое местных жителей - мужчины в возрасте 21, 34 и 36 лет.

В результате взрыва мужчины получили травмы разной степени тяжести и попали в реанимацию, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Винницкой области.

По предварительным данным, в салоне иномарки между нетрезвыми мужчинами на бытовой почве произошел конфликт, один из его участников - 36-летний мужчина - достал гранату, возможно, РГД-5 и привел ее в действие.

В салоне авто находились четверо мужчин, один из них - 52-летний, не пострадал, поскольку успел выскочить из машины.

После взрыва в иномарке начато производство по ч. 2 ст. 15, п. 1,5 ч. 2 ст. 115 - покушение на умышленное убийство, и ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами - Уголовного кодекса.

В полиции показали фото, на которых Mercedes запечатлен после взрыва. Возле авто засняты лужи крови.

Взрыв в Винницкой области: видео с места происшествия

Напомним, в конце 26 января в Московском районе Харькова в одной из квартир на ул. Светлой произошел взрыв, погиб мужчина. Специалисты пришли к выводу, что в жилье взорвалась граната.